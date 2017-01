Birgit Sarrap: ükski hääletekitamise viis ei ole ohtlik, kui seda õigesti kasutada

Birgit ütles Elu24-le, et ta tegeles kõnealuse tehnikaga mõned kuud ja tal on sellega liiga vähe kogemust, et teemat pikemalt kommenteerida.

«Nii palju või vähe, kui sellega kokku puutusin, oli minu jaoks küll kogemus positiivne. Ma isiklikult arvan, et ükski hääletekitamise viis või tehnika ei ole ohtlik, kui seda õigesti kasutada,» sõnas Brigit.

WAF koolis ebatraditsioonilist CVT meetodit kasutav Maiken sattus konkurentide rünnaku alla, sest mõned peavad tema õpetusstiili häälele kahjulikuks. Maiken eitas süüdistusi saates «Radar».