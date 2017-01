Nele-Liis Vaiksoo on marus: jääb mulje, et ette on võetud üks pedagoog ja tehtud talle kambakas!

WAF koolis ebatraditsioonilist CVT meetodit kasutav Maiken sattus konkurentide rünnaku alla, sest mõned peavad tema õpetusstiili häälele kahjulikuks. Maiken eitas süüdistusi saates «Radar».

Lauljatar Nele-Liis Vaiksoo peab Eesti Ekspressis avaldatud artiklit üdini ühele poole kallutatuks ja pahatahtlikuks.

«Oleks, et tegemist on tõelise uurimistööga, kuulatud ära mõlemad osapooled, siis mõistaksin ja aktsepteeriksin - kõigile ei peagi kõik meeldima ning meil on lubatud omada arvamust, mis ei ühti meie kolleegi omaga. Aga... tundub, et selle artikli eesmärk on kõike muud kui arutleda! Jääb mulje, et ette on võetud üks pedagoog koos uue õppesuunaga ning tehtud talle kambakas! Siin artiklis on nii mitu ohkamapanevat kohta, et ei teagi kust otsast alustada,» nendib Nele-Liis Facebookis.

Vaiksoo hinnangul on absurdne väita, et keegi kaotas õpetaja süül oma hääle kolme kuuga.

«Ma olen laulnud 27 aastat oma elust, koolitanud ennast erinevate hääleseadjate juures ja pean tunnistama, et siiski vahel lavale minnes ununeb mul kõik, mida pedagoogid on rääkinud, ning laulan lihtsalt nii, kuidas «torust tuleb». Tõsi, kord on juhtunud ka see, et kaotasin laval oma hääle, aga keda ma siis siinkohal süüdistan - kõiki oma lauluõpetajaid? Kirjutan neist avalikult artikli ja «loobin kividega surnuks», et küll nemad on ikka halba tööd teinud ja minu hääle tuksi keeranud? Ei, toona vaatasin peeglisse ja võtsin vastutuse ise. See tähendab, sain aru, et hoolimata sellest, et ma klassiruumis teen kõik õigesti, siis lavale minnes ei suuda ma piidavalt rakendada õpitut ning kukkusin toore jõuga kütma. Jah, ka nii saab - mõnda aega. Aga fakt on see, et intensiivsema töökoormuse korral niisama afektiseisundis küttes hääl vastu ei pea,» rõhutab Vaiksoo.

Artiklis on mitmel korral mainitud superstaarisaadet ja Nele-Liis soovib nende nimede avalikustamist, kes siis väidetavalt hääle kaotasid.

«Selle saate näol on tegemist nii intensiivse perioodiga, et seal oleks raske «ellu jääda» ka kogenud muusikul, rääkimata siis veel noortest lauljahakatistest, kes polegi veel omandanud korralikku tehnikat ning kipuvadki lihtsalt oma emotisooni pealt laulma. Loomulikult on seal abiks Maiken, kes neid õpetab ja abistab, kuid sellel hetkel, kui algab otsesaade ja kaamera käima klõpsab, pole ma kindel, et noorukesed lauljad suudavad säilitada kainet mõistust ning rakendada otsesaates seda, mida prooviruumis õpiti! Lisaks on see paar kuud saadet nii lühike aeg, et selle jooksul uut hääletehnikat, ükskõik millist, kuid antud hetkel siis kõne all olev CVT, ei omanda. See nõuab ikkagi rohkem aega ja süvenemist ning aastatepikkust treeningut,» seletab Vaiksoo.

Vaiksoo mainib ka seda, et kindlasti on oma koht ka eelsoodumusel ja andekusel.

«No nagu spordiski - ma väga tahaksin olla maailma kiireim jooksja. Pika treeningu tulemusel muutuksin ma kindlasti paremaks, aga no ükskõik kui palju ma ka ei treeniks, siis ma tean, et minust ei saa mitte kunagi seda, sest mul lihtsalt puuduvad selleks vajalikut eeldused. Ja kui mind juhtuks siis veel ka vigastu kimbutama, keda ma siis süüdistan - sporditreenerit? Sama on ka laulmises. Jah, loomulikult on võimalik õppida ja enese jaoks teha läbi tohutu areng, kuid selge on see, et me oleme kõik erinevad ja «ühe vitsaga kõiki lüüa» ei saa! Ma olen kindel, et kui võtta kaks suvalist inimest ja õpetada neid laulma, siis üks nendest omandab teadmised kiiremini, võibolla juba paari kuuga on kuulda ja näha tulemusi, samas kui teisel võib võtta see aastaid,» kirjutab Vaiksoo.

Lauljatar peab eriti alatus artikli lõpus olevat täpsustust. Vaiksoo sõnul soovis Maiken erinevalt väidetust artikli autoriga kohtuda, kuid too keeldus. Maiken olevat saatnud toimetusse ka omapoolse kirja, mida ei avalikustatud.

«Lõpetuseks tahan öelda, et ma pole oma elus näinud inimest, kes elab oma elu sõna otseses mõttes oma õpilastele, õpetamisele ja muusikale! Ta on lihtsalt nii pühendunud, et tuleb sulle appi ka hilisel öötunnil, ainsaks eesmärgiks sind aidata ja leida sinu vokaalsetele võimalustele parim lahendus,» märgib Vaiksoo.

«Ma teen su ees õpilasena sügava kummarduse, sest mina tean, kui palju sa mind viimastel kuudel vokaalselt aidanud oled, leidmaks mingit uut taset ning sõbrana kiidan sind su aktiivsuse eest oma õpilastele pakkuda midagi uut, avada nende silmi ja arendada, et nad ei jääks kapseldunuks meie väikesesse Eestisse,» lisab lauljatar.