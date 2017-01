Rolf Roosalu ülistab Maikenit: ma ei oska seda kõike sõnadesse panna, mida sa mulle andnud oled!

Laulja Rolf Roosalu avaldas sotsiaalmeedias samuti Maikenile toetust.

«Olen oma elu jooksul käinud paljude lauluõpetajate juures end hääleliselt arendamas nii Eestis kui ka väljaspool seda ja selle kõige juures välja selekteerinud nipid, mis just mind vokaalselt (ja ka sisuliselt) oma tööd tehes aitavad. Näiteks tänu sellele suutsin anda 2016. aasta detsembris üheksa vokaalselt väga keerulist kontserti, mille tagasiside on olnud pööraselt positiivne,» kirjutab Rolf Facebookis.

«Olen ka maininud, et selle kõige taga on tohutu töö ja vaev ning ambitsioon mitte ainult minu poolt, vaid ka lauluõpetajatel on olnud siin suur osa. Anda nii suurel hulgal järjest kontserte on vaja teada, kuidas oma häält tervislikult kasutada ja säästa!»

«Olen siinkohal tänulik paljudele, aga viimastel aastatel kuulub kõige suurem tänu just sulle, Kadri Koppel. Ma ei oska seda kõike sõnadesse panna, mida sa mulle andnud oled ja ilmselt pole tarviski, sest meie ju teame ning kas see polegi kõige olulisem? Usun, et minu viimasel «Jõuluootuse» kontserdil Kaarli kirikus said sa isegi tunda publiku ovatsioone ning võin rahulikult vähemalt poole sellest sinu arvele kirjutada! Mida rohkem on sul toetajaid, seda rohkem leidub ka urisejaid. Tee sellest omad järeldused - sa oled õigel teel!» rõhutab Rolf.