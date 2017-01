Ott Lepland: kui Maikeni tehnika oleks kahjulik, poleks ma Eurovisioonil piuksugi suust välja saanud

«Olles juba 12 aastat ise aktiivselt Maikeni juures seda vokaaltehnikat õppinud ning võin käsi südamel ja sajaprotsendilise meelekindlusega öelda, et kõik väited selle tehnika ebatervislikkuse ja kahjulikkuse kohta on täielikud valed! Käisin ise ka aastaid enne Maikeniga kohtumist paljude erinevate vokaalpedagoogide juures, aga just Maikeni käe all õpitud vokaaltehnikaga tundsin esimest korda ja tunnen siiani, et asi on õige,» kirjutab Lepland Facebookis.

«Julgen täie tõsiduse ja absoluutse kindlusega öelda seda, et olen täna lauljana see, kes ma olen, just tänu Maikenile ja tema õpetatud vokaaltehnikale. Kui ma 12 aastat tagasi Maikeniga kohtusin, siis oli minu näol tegemist vaiksel, tasasel häälel laulva, tohutult ebakindla artistiga, ning just tänu tema näpunäidetel suutsin avaneda ja hakata kasutama oma häält hoopis julgemalt, enesekindlamalt ja mis kõige tähtsam - õppisin kasutama oma häält õigesti. Tänase päevani on just Maiken see inimene, kelle poole ma pöördun, kui vajan abi vokaalsete probleemide lahendamisel ja olen ka alati tohutult palju abi saanud ja suutnud just tänu temale ja sellele tehnikale oma vokaalsed probleemid seljatada,» seletab Lepland.

Superstaarisaates osaledes oli Otil teise ja kolmanda finaalsaate ajal häälega suuri probleeme, kuid just Maiken oli see, kes suutis need mured lahendada ja talle hääle tagasi anda.

«Aastal 2012, enne Eurovisiooni, tegime me Maikeniga poolteist kuud iga jumala päev vokaalseid harjutusi ja nö trenni selleks, et Eurovisioonil kõik vokaalselt õnnestuks ning hääl oleks korras ja vormis. Kui Maikeni poolt õpetatav tehnika oleks nii kahjulik ja ebatervislik, nagu siin väidetakse, siis poleks ma ju Eurovisioonil pidanud suust piuksugi välja saama, või kuidas? Kui poleks olnud Maikenit, kes mind kogu selle Eurovisiooni aja toetas nii vokaaltehniliselt kui ka emotsionaalselt, poleks ma suutnud «Kuulat» seal korralikult ära laulda.»

«Olen just tema abi, nõu ja jõuga osalenud kõikides suuremates teleprojektides. Võin käsi südamel öelda, et ei oleks ilma tema abita ära laulnud raskeid vokaalseid lugusid saatesarjas «Laula mu laulu» ja kindlasti poleks ma ilma tema abita suutnud ära laulda Tõnis Mägi «Koitu», mida näosaate finaalis esitasin.»

«Sõnadest jääb puudu, kui palju on WAF koolis ja Maikeni poolt õpetatav tehnika mind aidanud - tohutult palju! Olen tänu Maikenile ja Sadolini tehnikale täna just see laulja, kes ma olen. Jätkan kindlasti ka edaspidi ja soovitan teistelgi Maikeni juures õpetust saamas käia!» sõnab Lepland lõpetuseks ja soovitab vaadata tänast Kanal 2 saadet «Radar», kus Maiken jutustab oma versiooni kogu loost.