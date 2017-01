Jüri Pootsmann astub Maikeni kaitseks välja: see on rets kambakas ja laim

Tunnustatud vokaalpedagoogid rääkisid Eesti Ekspressile, et Taani laulja Cathrine Sadolini õpetamismeetodid on mitmetele noortele lauljatele Eestis mõjunud nii, et viinud lausa nende hääle.

Väidetavalt oli ka saates «Eesti otsib superstaari» osalenud ja selle ka võitnud Jüri Pootsmann enne finaalsaadet just selle tõttu oma häält kahjustanud ning napilt enne finaali korda saanud. Temalt olevat nõutud aina kõrgemaid noote ja häälekasutust.

«See ei vasta tõele, et minult oodati aina kõrgemaid noote. Mina tahtsin ise aina kõrgemalt laulda. See ole üldse Maikeniga seotud,» kommenteeris Jüri Pootsmann Elu24-le, et staarisaates olid tal häälega probleemid tänu närvipingele, mille tõttu ta jäi haigeks. Maiken ja Sadolini tehnika ei ole sellega laulja sõnul seotud.

«See on rets kambakas Maikenile. Ta on oma ametis väga hea ja teeb tööd armastusega,» rääkis Jüri, et lauluõpetajad laimavad Maikenit alatult.

«Sadolini tehnikat staarisaatega seostada on üldse jabur. Paari kuuga seda kindlasti ära ei õpi ja seda tehnikat ma ei omandanud,» tunnistas laulja, et CVT meetod ei saanud tema hääle kadumises kuidagi rolli täita.

Lisaks ei tea Jüri ka kedagi teist, kes oleks selle tehnika tõttu oma hääle kaotanud.