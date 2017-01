Oi, kui nunnu! Vaata, milline näeb välja viieaastane Lauri Pihlap!

1987 versus 2017 – kolmekümne aastaga on mees märkimisväärselt kasvanud ja arenenud, või mis?

16aastaselt ehk ligi 20 aastat tagasi algas Lauri Pihlapi muusikukarjäär, kui ta osales saates «Kaks takti ette». Tänaseks on ta hinnatud muusik omas šanris. Näiteks on üheks tema viimase aja lemmikuks kujunenud tribute to Michael Jackson, millega ta esineb nii klubides kui suvel välilavadel.