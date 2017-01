Kolm jääkaru ööbisid Norra «arktikapealinnas»

Svalbardi kuberneri Kjerstin Askholti teatel arvasid nad, et linna külastama tulnud jääkarud lahkuvad sealt kiiresti, kuid nad jäid ööpäevaks linna.

«Oleme harjunud, et mõnikord satub üksik jääkaru linna, kuid kolm jääkaru korraga on haruldus,» lisas kuberner.

Teisipäeva varahommikul kell 5.30 kohaliku aja järgi leiti Longyearbyenis asuva Svalbardi ülikooli juurest kolme jääkaru jäljed. Jääkarude jälgi nähti ka linnast eemal asuva Isdameeni järve ääres.

«Nad olid pikalt linnas ja läksid siis loodusesse tagasi, kuid ei saa välistada, et nad tulevad veelkord linna ja selle tõttu jälgitakse nende karude liikumist. Üritame need karud mootorsaanide abil ajada Todaleni orgu,» teatas Askholt.

Askholt soovitas kohalikel elanikel olla jääkardude suhtes valvel, kuid samas rõhutas meediale, et elanikud on jääkarudega harjunud ja oskavad ohu tekkides tegutseda.

«Meie elanikud on jääkarudest naabritega tegelikult rahul. Neile ei tee muret, et jääkarud rünnata võivad, pigem see, et karudel oleks ikka võimalus vabalt oma loomulikus keskkonnas liikuda. Ma ei tea kedagi kohalikest, kes kardaks jääkarusid või satuks nende tõttu paanikasse,» selgitas kuberner.

Siiski on piirkonnas mitmeid silte, mis hoiatavad jääkarude eest, kuna seal käib ka turiste ja polaaruurijaid, kes ei ole jääkarudega nii kogenud.

Jääkarude eest hoiatav silt Longyearbyenis / John McConnico/AP/Scanpix

Svalbardil, mis koosneb Teravmägede saarestikust, Karusaarest ja veel teistest saartest, elab umbes 3000 jääkaru.