Maikeni õpilane Rasmus Rändvee: kui keegi enda hääle sõlme keerab, tasub kõigepealt vaadata peeglisse

Väitele, et Maiken on rikkunud "Eesti otsib superstaari" saate kahe osalise hääled, on Rändveel oma vastus.

"Olles ise keerlenud superstaari saate karussellil, oskan öelda kolme asja," kirjutab muusik ja laulja oma kogemustest staarisaates.

"Probleem ei seisne ilmselt kellegi hääleseades, vaid saates osalejate metsikus koormuses. Minu ühe tunni pikkusest hääleseade tunnist sai kümme, pluss otsesaade, omaette harjutamine, metsik närvipinge, intervjuud ja nii edasi. Kaks olukorda pole üksteisega võrreldavad. See on nagu tippsportlase ja hobisportlase võrdlemine - vigastused tulevad koormuse juures," toob muusik välja selle, et staarisaates on noortel lauljatel suur koormus.

"Maiken on alati rõhutanud, et ta ei näe minu sisse. Iga laulja on unikaalne ja seetõttu ei saa keegi teine kunagi öelda, mis on temale "õige" ja "vale"; "valus" või "valutu"," leiab muusik, et kui keegi enda hääle sõlme keerab, tasub kõigepealt vaadata peeglisse, siis alles otsida põhjuseid mujalt.

Kolmandaks arendas Maiken noore laulja sõnul tema lauluoskust rohkem paari kuuga, kui ta oli varem arenenud aastatega.

"Siiralt tänulik Sinule, Kadri," tänab staarisaate võitnud ja Maikeni, kodanikunimega Kadri Koppeli, käe all õppinud Rändvee.