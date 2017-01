Pildid ja video: Donald Trumpi lapsepõlvekodu pannakse täna oksjonile

USA meedia teatel on tegemist 1940. aastatel Donald Trumpi isa Frederick Trumpi poolt ehitatud majaga, mis omas ajas oli võrdlemisi luksuslik, kuid väiksem kui Trumpide pere hilisemad majad.

Donald Trumpi lapsepõlvekodu New Yorgis Queensis Jamaica Estatesis / Mary Altaffer/AP/Scanpix

Trumpi lapsepõlvekodu pandi müüki juab enne USA presidendivalimisi, kuid siis sellele ostjat ei leidunud, kuid nüüd loodetakse, et kuna Trumpist saab paari päeva pärast president, on huvi selle vastu suurem.

New york Timesi andmetel toimub viie magamistoa, nelja vannitoa ja kahe garaažiga maja oksjon täna kell 16.00 kohaliku aja järgi ja selle korraldab Paramount Realty USA. Donald Trumpi kunagises magamistoas on viiteid temale ning seal on seinal raamituna USA kaart.

Hoone pani müüki selle praegune omanik, kinnisvarainvestor Michael Davis, kes ostis selle üks aasta tagasi 1,4 miljoni dollari eest.

Trumpi lapsepõlvekodu oksjoni korraldaja Misha Hagani sõnul on oodata, et selle maja eest makstakse rohkem kui aasta tagasi, sest Trumpist on kohe saamas president.

Kinnisvaraärimehena tuntud Trump olevat vihjanud meedias, et ta on selle maja ostmisest ka ise huvitatud, kuid Hagani teatel ei saanud ta selle kohta Trumpilt endalt kinnitust.

Trumpide pere kolis Jamaica Estatesis asuvast Tudorite stiilis majast aadressil 85-15 Wareham Place suuremasse villase, kui Donald oli nelja-aastane.