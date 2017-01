Trump saatis tviidi oma tütre asemel teisele Ivankale

Trump tahtis kiita om tütart Ivankat, kuid kogemata kiitis võõrast Ivankat, teatades talle, et ta armastab teda väga.

«Vaba maailma mogul» on ka varem samalaadseid apasakaid teinud ehk saatnud sõnumeid valedele inimestele.

Donald Trump ei märganud, et ta nüüd saatis Twitteri sõnumi Ivanka Trumpi asemel hoopis Ivanka Majicile, kes ei elas USAs, vaid Ühendkuningriigis Brightonis, olles seal kohaliku omavalitsuse töötaja.

Twitteri kasutajad ja ka Majic said aru, et Trumpi sõnum oli jõudnud vale adressaadini.

Trumpi hakati sotsiaalmeedias pilama, et ta on nii rumala vea teinud. Kommenteeriti, et Trumpil on kummalised sõbrannad ja kas ta tütar Ivanka muutub armukadedaks, et ta ei saanud isa tviiti.

«Vale» Ivanka reageeris Trumpi tviidile, teatades et Trumpil on suur vastutus, kuid samas ta peaks olema Twitterit kasutades tähelepanelikum ja tutvuma põhjalikult kliimamuutusega. See oli viide Trumpi arvamusele, et kliimamuutus on hiinlaste USA-vastane pettus.

USA meedia teatel ei kavatse Trump USA presidendiks saades oma isiklikust Twitteri kontost loobuda ning jätkab sinna sõnumite edastamist.

Samas võib see ta administratsioonile paraja peavalu kaasa tuua, kuna otsekoheste sõnade poolest tuntud Trump võib siis näiteks diplomaatilise kriisi tekitada.

Trumpi tviidid tekitasid ta meeskonnale peavalu juba valmiskampaania ajal.