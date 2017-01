Koer tappis Gambia presidendi poja

BBC teatel tabas Barrowt veel teinegi tragöödia, kuna ta kaheksa–aastast poega Habibu Barrowt hammustas koer ja poiss suri hammustustest saadud vigastuste tagajärjel möödunud pühapäeval.

Laps viidi Gambia pealinna Banjuli lähedase Manjai haiglasse, kuid arstid ta elu päästa ei suutnud.

Barrow ei saa oma poja matustel Gambias osaleda, kuna riiki sisenemisel võidakse ta arreteerida ja selle tõttu peab ta jääma Senegali, kus ta hetkel elab.

Adama Barrow / AFOLABI SOTUNDE/REUTERS/Scanpix

Barrow ja ta pooldajate teatel kasutavad nad vajadusel sõjaväelist sekkumist kui Jammeh presidendiametit maha ei pane. Jammeh omakorda pöördus Gambia ülemkohtu poole, et see Barrow valimisvõidu tühistaks, kuna tema arvates see on ebaseaduslik.

Kohus otsustas, et Barrowl on õigus saada presidendiks ja nii jääb. Barrow peaks ametisse astuma homme, seega peaks ta kodumaale minema täna.

Barrow on moslem, kellel on kaks naist ja viis last.

Gambias on Jammehi ajal olnud diktatuur, sest president valitses riiki hirmu ja ebausu abil ning selle tõttu on paljud gambialased põgenenud teistesse riikidesse.