Galerii! Eesti tele-ja filmitegijatele hakatakse auhindu jagama

Suurejooneline Eesti Filmi- ja Teleauhinnad 2017 auhinnagala toimub Nordea Kontserdimajas 12. märtsil.

Üritusest teeb otseülekande Kanal 2. Järgmistel aastatel liigub see ilmselt telekanalilt telekanalile ning seda hakkavad näitama ja korraldama ka ETV ja TV3. Konkurss on hea näide kolme telekanali koostööst ning see saab olema põnev nii tegijatele endale, kui televaatajatele, viies kaadritagused filmide, telesarjade ja saadete tegijad tavainimesele lähemale.

Üritusele saavad kutse nominendid, valdkonna esindajad, žüriiliikmed, toetajad ja koostööpartnerid.

EFTA gaala tutvustus / Liis Treimann

Filmikategooriad

Parim (mängu)film

Parim dokumentaalfilm

Parim lühifilm (s.h lühidokk)

Parim animafilm

Parim naisnäitleja filmis

Parim meesnäitleja filmis

Parim stsenarist

Parim režissöör

Parim operaator

Aasta tegija (tunnustus silmapaistvamale kaadritagusele professionaalile)

Telekategooriad

Parim tõsielusaade

Parim teleseriaal

Parim infosaade või publitsistika

Parim uus saade

Parim meelelahutussaade

Parim naisnäitleja televisioonis

Parim meesnäitleja televisioonis

Parim naissaatejuht

Parim meessaatejuht

Aasta tegija (tunnustus silmapaistvamale kaadritagusele professionaalile)

EFTA Filmi -ja Teleauhindade konkursil saavad osaleda kõik perioodil 1. jaanuar 2016 – 31. detsember 2016 linastunud mängufilmid, dokumentaal-, anima-, ja lühifilmid. Televaldkonnast on oodatud osalema kõik kodumaised saated ja sarjad, mille uued osad (k.a uute osadega vanad sarjad) on olnud esimest korda eetris ajavahemikus 1. jaanuar 2016 – 31. detsember 2016. Filmide puhul saavad nominente esitada produtsendid ning tele puhul kõik suuremad telekanalite grupid.

Lisainfo kodulehel SIIN.