Benedict Cumberbatch ja Martin Freeman: me ei ole sõbrad

Sherlock Holmesi kehastavat 40-aastast Cumberbatchi ja Dr. John Watsonit kehastavat 45-aastast Freemani tundvate isikute sõnul on need kaks näitlejat professionaalid, kes teevad oma töö ideaalselt ära, kuid nende vahel ei ole klappi, kuna nad on väga erinevad inimesed, edastab Daily Mail.

Martin Freeman ja Benedict Cumberbatch / Kuvatõmmis/Youtube

Briti meedia teatel on nad «Sherlockit» teinud koos neli hooaega, kuid kas nad ka viienda suudavad koos mängida, on suure küsimärgi all.

«Benedict ja Martin on kaadri taga üksteise suhtes jahedalt viisakad ja see ongi kõik. Nad ei ole sõbrad ega saa kunagi sõpradeks, ka pärast kuut aastat koos võtetel olemist ei ole neist teinud sõpru,» teatas seriaali tegijate hulka kuuluv anonüümne isik.

Ta lisas, et nad kumbki ei ole avaldanud soovi teha koos veel üks hooaeg «Sherlockit».

Benedict Cumberbatch ja Martin Freeman / Kuvatõmmis/Youtube

«Shelocki» neljanda hooaja viimane osa kannab pealkirja «The Final Problem» ja selles näeb kurikaela Jim Moriartyt löömas kampa Holmesi vendade õe Eurusega. Sherlock Holmes koos oma venna Mycroft Holmesi ja Dr. John Watsoniga lahendavad järjekordselt olukorra.

«Sherlocki» looja Mark Gatiss, kes mängib seriaalis venda Mycrofti, teatas et vaatajatele tuleb esitada väljakutseid ning seda on nad seriaali nelja hooajaga teha suutnud.

«Sherlocki» fännid ootavad, et seriaal jätkuks, kuid Gatiss ei paljastanud, kas tuleb ka viies hooaeg, kuigi varem on ta sellekohaseid vihjeid teinud.