Saksamaal müüs kaheksa-aastane tüdruk end internetis 42 000 euro eest

Politsei teatel pakkus kaheksa-aastane tüdruk end leheküljel shpock.com 42 000 euro eest, ta oli kuulutusele lisanud ka oma foto, edastab The Local.

Uurimisel paljastus, et selle kuulutuse taga oli Liibanoni päritolu tüdruk, kes elab viimased kaks aastat koos perega Saksamaal Nordrhein-Westfalenis Löhnes.

Politsei võttis perelt ära nutiseadmed, kaasa arvatud mobiiltelefonid ning lastekaitse eemaldas nii kaheksa-aastase tüdruku kui ka ta kolmeaastase õe kui 12-aastase venna perekonnast.

Tüdruk tunnistas politseile, et ta müüs ennast internetis, et saada raha. Samas ei ole lapse jutust veel selgunud, kas keegi andis talle selle mõtte või tegi ta seda iseseisvalt.

Politsei teatel peavad nad veel lapse mobiiltelefoni uurima, et kuidas ta oskas jõuda teatud leheküljeni ja enda müügikuulutuse üles panna.

Löhne linnapea Bernd Poggemölleri teatel anti tüdruk ja teised selle pere lapsed pärast küsitlemist perele tagasi.

Saksamaal on põgenikega ka varem laste müügikuulutusi seostatud. Möödunud aasta oktoobris uuris Duisburgi politsei juhtumit, milles müüdi 5000 euro eest eBays ühe kuu vanust beebit. Lapse isa, kes oli Aafrika migrant, teatas hiljem, et tegemist oli naljaga, kuid kohus langetas otsuse, et ta saab oma selle lapse ja teiste lastega kohtuda vaid lastekaitsetöötaja juuresolekul.