Florida politsei video: kes ütles, et hiidsisalikud on välja surnud?

Politsei teatel nähti seda suurt roomajat möödunud pühapäeval Polki maakonnas Circle B Bar looduskaitsealal, mida tuntakse eelkõige sealse linnustiku poolest, edastab foxnews.com

Seal asub ka Hancocki järv, kus elab palju alligaatoreid.

Politsei avaldas kohaliku elaniku Kim Joineri tehtud video, juures tekst: «Kes ütles, et hiidsisalikud on välja surnud?». Joiner avaldas selle video esmalt Facebookis.

Videot näinutest enamik pidas seda autentseks, kuid oli ka neid, kelle arvates oli tegemist võltsinguga, kuna nimetatud alligaator meenutas tõesti eelajaloolist hiidsisalikku.

Oli ka neid, kes tunnistasid, et kui nad kuskil sellise loomaga kohtuksid, siis ei jääks nad vist ellu, vaid sureksid juba hirmust.

Kuid osa videot näinud viskasid nalja. Üks neist teatas, et tegemist on Donald Trumpiga, kes on Floridas sood kuivendamas. See oli viide Trumpi valmislubadusele, et ta kavatseb presidendiks saades puhastada valitsuse Wall Streeti lobbistidest ja korruptsioonist.

Loodusteadlaste sõnul võivad alligaatorid välja näha nagu koletised, kuid tegelikult ei ole nad inimestele ohtlikud, sest tavaliselt nad põgenevad, kui inimesi näevad.

On vaid teada mõned juhtumid, milles inimene on sattunud alligaatorile liiga lähedale ja loom on teda rünnanud.

Alligaatoreid kasvatatakse nii naha kui liha pärast. Lakelandi politsei avaldatud videot näinud kommenteerisid, et mitu käekotti ja kinnast saaks sellisest suurest loomast.