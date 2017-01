Video ja fotod! MyHitsis käisid külas Whogaux, Karl-Kristjan ja Maian: kas sõpradel keelatud armastusest imelik kirjutada ei ole?

Karl-Kristjan on enamjaolt tuntust kogunud trummarina läbi ansamblite Outloudz, Bedwetters ja Epordwerk.

Hugo Martin Maasikas on elektroonilise muusikatrio Cartoon üks liige ja Maian Lomp on 16-aastane Tallinnast pärit laiema publiku ees esimesi samme tegev lauljatar.

"Kui sõbrad kirjutavad kõik koos ühise loo keelatud armastusest, siis kas asi ei ole veidi kummaline?" küsis MyHits Hommiku saatejuht Indrek Vaheoja. Nii see, kui ka mitmed teised küsimused said vahvad vastused.

Karl-Kristjan ja Maian raadios MyHits / MyHits

Loo kirjutamist alustas Karl ning siis mindi stuudiosse ja jätkati tööd Hugoga.

Loole lisab tunnustust ka tõsiasi, et "Have You Now" anti välja plaadifirma Universal Music Baltics alt.

Vaata videost, mida teeksid noored Ukrainas, kas koosseisus on ka suhteid ning mis plaanid on Eesti Laulu lava jaoks!