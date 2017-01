Tallinna motonäitusel valitakse esmakordselt motomissi

Missikonkursi idee on messi organisaatoritel meeles mõlkunud juba aastaid ning tänavu saab ka mõte lõpuks teoks. “Motomiss 2017” selgub Eesti moe- ja motovaldkonna esindajatest koostatud žürii ning publiku valiku tulemusena. Konkursi võitja saab auhinnaks 500 eurot ning esimesene ja teine printsess 250 eurot, lisaks tiitlile ja rahalistele preemiatele ootab võitjaid mitmeid auhindu messi koostööpartnerite poolt. Sarnaselt teistele missivõistlustele kaunistab ka motomiss suuremaid Eesti mootorrattaspordi üritusi oma kohalolekuga.

Kõikide esitatud kandidaatide seast teeb konkursi žürii eelvaliku 10. veebruaril, valides välja 10 kandidaati, kes pääsevad lõppvooru, mis toimub juba messi avapäeval 25. veebruaril, kus osalejatel tuleb end lava peal tutvustada ning läbida mototemaatiline talendivoor. Lõppvooru pääsenud kandidaatidega võetakse peale eelvooru koheselt ühendust ning nende pildid ja tutvustus avaldatakse kodulehel.

Veebruari viimasel nädalavahetusel jagub Saku Suurhallis kuhjaga tegevust, kuna kõik suuremad mootorrataste, mopeedide ja ATV-de tootjad ning lisavarustuse müüjad toovad ühe katuse all välja oma parima mudelivaliku. Tallinn Motor Show on parim koht, kust hankida endale algavaks hooajaks uus mootorratas või täiendada varustust, see on suurepärane võimalus sõprade kohtumiseks, uute sidemete sõlmimiseks või oma mootorrattaseikluse alustamiseks.

Mootorrattamessi programm on mõlemal päeval kavandatud selliselt, et huvitavat vaatamist jagub nii täiskasvanutele, noortele kui ka lastele.

Tallinn Motor Show korraldajaks on MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon.