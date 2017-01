Jack Nicholson läheb pärast 60 ekraaniaastat pensionile

Filmi «Easy Rider» kaasstaar Peter Fonda ütles Los Angeleses toimunud üritusel Bafta Tea Party, et 79-aastane Nicholson on juba tegelikult pensionil, kirjutab The Sun.

«Minu arvates on ta sisuliselt pensionil. Ma ei taha tema eest rääkida, kuid ta on väga palju tööd teinud ja tal on hästi läinud,» ütles Fonda.

Nicholson on pika karjääri jooksul Oscarile kandideerinud 12 korda ja võitnud kolm. Ta on võitnud ka seitse Kuldgloobust.

Nelja aasta eest levisid USA meedias kõlakad, et Nicholson tõmbab karjääri koomale mälukaotuse tõttu. Staari esindaja lükkas need väited aga ümber.

Nicholson tunnistas hiljem, et ta otsustas vähem pidutseda. «Ma olen südames noor, kuid mind on tabanud gravitatsioon. Ma ei saa enam avalikus kohas naistele külge lüüa. See pole minu teha. Minu eas ei tundu see lihtsalt enam õige.»