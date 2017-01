Rummu karjääris filmitud hittvideo autor: jää oli mõnes kohas ainult paar sentimeetrit

«Meelis Võsu, kes seal oli ka uisutamas minuga, helistas mulle eelmine päev ja ütles, et kuule, praegu on Rummus niimoodi, et lumi on ära sulanud ja jää on hästi õhuke ning näeb ülihästi läbi,» meenutas Alari, kuidas ta haruldasele ilmastikunähtusele peale sattus.

Jää peal uisutamine oligi nii ohtlik, nagu videost tundub.

«Ega väga kindel ei olnud. Alguses proovisime, kui paks jää on. Mõnes kohas oli ainult paar sentimeetrit. Aga tegime ära ja vähemalt sai tehtud.»

Alari ainus kahetsus on see, et ta monteeris videot ainult kaks tundi, palju vähem kui tavaliselt. Praeguseks on temaga ühendust võetud juba üle maailma.

«Venemaalt, Lätist, Leedust... Täna kirjutati USAst, tahetakse nö äri teha, müüa BBC-le ja Fox Newsile,» rääkis Teede.

Alari sõbranna, kes töötab klienditeenindajana Dubais, kliendid on tema juurde tulnud ja öelnud, et on seda videot näinud.

«Selliseid seike on olnud mitu korda seal. Võib arvata, et päris paljud inimesed on seda videot näinud,» sõnas noormees.