BBC uurib, miks Vene kanal lekitas «Sherlocki» osa «The Final Problem»

BBC näitas seda osa eile, kuid Venemaa Rossija 1 leheküljel sai selle venekeelset versiooni vaadata juba möödunud laupäeval. Rossija 1-l on kõik õigused näidata seriaali «Sherlock» osi, kuid mitte enne, kui need on BBCs eetris olnud.

BBC esindajate teatel ei saanud olla juhus, et Vene telekanal näitas «Shelocki» nimetatud osa enne neid ja selle tõttu käivitasid nad uurimise.

2010. aastal käivitunud menukas seriaalis «Sherlock», mis põhineb kirjanik Arthur Conan Doyle’i lugudeel kuulsast detektiivist Sherlock Holmesist, mängivad peaosi Benedict Cumberbatch ja Martin Freeman, kes on ka linateoste kaudu rahvusvaheliselt tuntud.

BBC teatel näidatakse «Sherlockit» rohkem kui 180 riigis ning kolmas hooaeg oli Briti saartel kõige vaadatum seriaal.

2016. aastal uue aasta eriosa «Abominable Bride» oli välisriikides väga menukas, seda näidati 216 riigis.

Mõttekoja Atlantic Council informatsioonikaitse eksperdi Ben Nimmo sõnul saab nüüdsele juhtumile läheneda Sherlock Holmesi sõnadega: « When you’ve eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth» (Kui sa eemaldad ilmvõimatu, ja see, mis järgi jääb, ükskõik kui ebatõenäoline, ongi tõde).

«See saab kehtida ka Vene telekanali sammude kohta, mingit kasu ta sellest ei saanud, pigem oli see poliitiline «muskili näitamine»,» selgitas Nimmo.

«Sherlocki» produtsent Sue Virtue teatas lekkest möödunud laupäeval Twitteris.

«Venekeelse tekstiga «Sherlock» on üles laetud ebaseaduslikult, palun ärge jagage seda. Ei ole vaja spoileriks hakata,» teatas produtsent.