Ibiza hittloo autor Mike Posner leinab lahkunud pereliiget

Mike Posneri isa Jon Posner läks manala teed eelmisel nädalal, olles 73-aastane. Superstaari isa kaotas võitluses vähiga ning läks puhkama reedel, 13.jaanuaril, vahendab TMZ.

28-aastase laulja ja laulukirjutaja isa, advokaat Jon Posner suri eelmise nädala kolmapäeval ning maeti juudi kommete kohaselt reedel Michiganis, kus pere elas ja Jon töötas.

Mike esitas oma isa lahkumise puhul liigutava tribüüdi, lauldes Bright Eyesi lugu «First Day Of My Life».

Ameerika staar Mike Posner esines kinnisel üritusel fännidele / Universal

Kuulus muusik avaldas, et tema isa sai vähidiagnoosi, kui ta esitas oma kuulsat hitti «I Took a Pill in Ibiza» jutusaates «Conan» eelmise aasta mais. Sel puhul muutis staar ka laulusõnu, et viidata isa haigusele ja sellele, kuidas see teda mõjutab.