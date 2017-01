Video: astronaut varjas käega ISSi juures olnud ufot?

Vandenõuteoreetikute grupeering Secure 10 laadis sotsiaalmeediasse video, millel väidetavalt on tundmatu lendav objekt ja sellelt pärit valgus, edastab Daily Mail.

Astronaut olevat jäädvustanud ISSilt Maad ja kosmost, kuid kui ilmus tundmatu objekt, pani ta käe kaamera ette.

«Oleme kindlad, et astronaudid teavad ufode olemasolust, kuid nad on saanud käsu hoida suu kinni. Nüüdses juhtumis nägi ISSi pardal olev astronaut kummalisi tulesid ja ta varjas kaamera käega, et tuled videole ei jääks,» teatas Secure 10.

NASA esindajate sõnul ei varja nad midagi ja kummalisel valgusel on kindlasti loogiline selgitus, nagu näiteks valguse peegeldumine kosmosejaama akendest, kosmosejaamalt endalt või siis Maalt pärit valgus.

Sotsiaalmeedias oletati, et see võis olla meteoor või siis Hiina transpordialus, kuid võimalik, et ka midagi mõistatuslikku, mida ei saa loogikaga selgitada.

Vandenõuteoreetikute üheks lemmikteemaks on alates 1998. aastast, mil ISS Maa orbiidile jõudis, selle ümber liikuvad ufod.

Möödunud aasta novembris olevat ISSi juures olnud kiiresti liikunud objekt, kuid selle liikumise ajal katkes Maal ISSi kaameratega ühendus. Ka siis väitsid ufoentusiastid, et tegemist oli katkestamisega, et ufo kaamerasse ei jääks.

NASA teatas siis, et ISSi Maa vaatlemise projekti kameraid vahetatakse või ISSiga signaal katkes.

Ufoentusiastide arvates on ISS tulnukate jaoks põnev paik ja selle tõttu tiirutab seal üsna palju tundmatuid lendavaid objekte.