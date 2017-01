Alari Kivisaare hitt saab juba kriitikat: Onu Bella räpp on palju asjalikum ja kuulatavam, kui see kauaoodatud robothääl

«Ei meeldi. 100K laigi ja mitme aasta ootamise peale oleks midagi asjalikumat oodanud,» kirjutab Elu24 lugeja Janek.

«Sama igav ja mõttetu laul nagu Kivisaare möla Sky + hommikuprogrammis!» teatab kuulaja, mille peale soovitatakse tal rohkem Sky Plusi kuulata, sest siis pidavat ka vingumisest lahti saama.

«Kas see autotune oli vajalik? laulab ta tõesti niiii halvasti? See minu arust rikub selle asja ära. Ta oleks võinud pigem räppida. See lugu on maru igav, aga noh, eks see oligi selline «nüüd peab midagi ära tegema, sest lubasin», et ega mingeid suuri ootuseid polnudki,» kirjutan YouTube'i kasutaja ValmisFilm.

«Onu Bella räpp on palju asjalikum ja kuulatavam, kui see kauaoodatud robothääl.»

«Muss mega hea, oleks vaid laulja mees,» kirjutab muusika fänn.

Lisaks kriitikanooltele lendab ka positiivsemaid kommentaare.

«Good job Kivisaar. Omamoodi ...aga sa tegid ära!» kirjutab kasutaja O.Vilbz positiivselt.

«Ega enamus club tümakaid paremini ei kõla. Nii, et Kivikas lähenes asjale väga taibukalt ja mis peamine, mees pidas sõna! Soundib ju mõnusalt ja rohkem sõnu polegi vaja. Well done!» leiab kasutaja Allan San.

«Kaua tehtud kaunikene,» leiab kasutaja Valdur Veer.

Leida on ka lihtsamaid kommentaare, mis avaldavad arvamust, et lugu on hea ja «väga mõnus».

Mis seal ikka, jääme ootama remixe ja uusi hitte!