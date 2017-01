Tubli! Teletibi Grete Klein võttis kaalust alla ja tegi läbi stiilimuutuse

Blondiinina kõigi mällu süüvinud, kuid siis juuksed mustaks võõbanud telestaar Grete Klein hoolitseb oma välimuse eest ning teeb pidevalt läbi väikesi stiilimuutusi. Nädalavahetusel postitatud fotol on naine aga taas teinud läbi muutuse: õlgadeni juuksed on asendunud pikkade kiharatega. Lisaks on staar silmanähtavalt kaalu kaotanud!

Vaata ja võrdle! Ilus, kas pole?

Kroonika Meelelahutusauhinnad 2016.Grete Klein / Erlend Štaub