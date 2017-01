Alari Kivisaare hitt valmis raskelt: esimene demo läks cancel'isse ja kahe järgmise peale "pea plahvatas"

"Seitse päeva vähem kui neli aastat võttis see aega," rääkis Alari Kivisaar hommikul, et loo valmimisest võiks kirjutada pisikese raamatu. "Ma mõtlesin kohe, et ma teen selle oma juubeliks," tunnistas staar.

Lugu "Aeg ei hooli" valmis koostöös üliandeka produtsendiga Saaremaalt, kelle nimi on Crius. "Kuulasin paari tema teost ja mõtlesin, et vennal on touch'i," tunnistas mees, et helistas talle 9.novembril.

Oli suur oht, et lugu ei valmigi selleks sünnipäevaks: "See lugu on valminud väga moodsal moel ehk siis ma ei ole Criust elusilmaga kunagi näinud. Me ei ole kordagi kohtunud," rääkis Kivisaar, et tänapäeval tehakse hitte nii, et inimesed on erinevates maailma otstes ja võib-olla ei kohtugi.

Raadiohääle sõnul ei olnud loo valmimine sugugi lihtne. "See nägi umbes niimoodi välja kui saavad kokku kaks inimest, kes kumbki teineteise keelt ei räägi ja püütakse jalgade ja häälitsuste abil selgeks teha, mida keegi öelda tahab," pajatas staar, et tema ei valda produtsentide keelt. "Ma ei tea neid termineid. Sõna otseses mõttes häälitsuste najal ma üritasin selgeks teha, mida ma tahan."

Kohe ühist keelt ei leitud ja esimene demo läks cancel'isse. Vahepeal saatis Crius Kivisaarele koguni kaks erinevat demo, mille peale mehel "pea plahvatas". "Mõlemad olid head ja ma mõtlesin, et miks sa küll minuga niimoodi teed," kirjeldas mees, et lõpuks valmis ta sai.

Sõnad kirjutas Alari Kivisaar loole ise. "Mõtlesin, kui keeruline ikka see neli rida välja mõelda on. See on ikka väga keeruline." Sõnad vaatas üle luuletaja Janek Mägi, kes tegi mõned korrektuurid.