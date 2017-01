Sakslane selgitas, miks ta külmunud rebase jõest välja lõikas

Sakslasest jahimees Franz Stehle selgitas nüüd, miks ta jäätunud ja surnud rebase jõest välja lõikas, sest see loom olevat hea näide, kui julm võib loodus olla, edastab The Independent.

61-aastase jahimehe sõnul läks rebane Doona õhukesele jääle, kuid kukkus vette ja jäätus ajal, mil temperatuur kiiresti langes.

Stehle oli esimene, kellele jääs olev rebane silma jäi, kuid ta ei asunud kohe tegutsema, vaid mõni päev hiljem, võttes kaasa moororsae ning koos pojaga lõikasid nad välja jääkamakad, mille sees rebane oli.

«Nägin rebase punakat karvkatet läbi jää, hiljem leidsin, et pean ta kätte saama. Tegelikult ei olnud ta täiesti jäätunud, valasime jalgade juurde vett, et ka need jääs oleksid,» teatas mees.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et see jäine rebasekompositsioon on võltsing, sest ükski loom ei jäätu selliselt kui vette kukub.

«Loom kukub läbi õhukese jaää ja keegi väidab, et mõned päevad hiljem on ta paksus jääs, mida tuleb saega saagida. Midagi on valesti, see on võlts,» teatas üks isik sotsiaalmeedias.

Teine kommenteerija lisas, et rebase ümber olevad jääplokid on ebaloomulikud, selliseid ei saa kindlasti jõejääd lõigates.

Kolmas lisas, et selle triki taga on hoopis ebatavalise kunsti koguja ja kunstnik Damien Hirst.

Stehle jäi kriitikute kriitika suhtes kurdiks ja kinnitas, et rahvusvahelise kuulsuse saavutanud rebane hukkus, vajudes läbi jõejää ja jäätudes.

Jahimehe teatel jättis ta rebaseskulptuuri oma maja juurde, mis samas on ka hotell, hoiatuseks et õhukesele jõejääle minemine on ohtlik.