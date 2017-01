Hard Rock Laager 2017 kuulutas välja esimesed kodumaised artistid

Süngehel esineb Hard Rock Laagris esmakordselt. Elajalik ning kuri sõjadeemon Süngehel Tallinnast on ebapühasid rituaale pidanud juba aastast 2012. Bändi loominguks on agressiivne, toores ja vihane death metali mõjutustega black metal. Süngehel on välja andnud 2 täispikka albumit "Necromantic Blood" (debüütalbum 2015) ja "Celebration Of The Black Goat" (2016).

Kui sulle meeldivad Motörhead, Kiss, AC/DC ja Ramones, siis Dead Furies on just Sulle - toores ja energiline rock’n’roll nii helis, kui pildis. Nad on oma ühe tegutsemisaasta jooksul andnud hulga kontserte ning avaldanud EP "Devil's Musik". Juba 20. jaanuaril ilmub ka bändi esimene kauamängiv "No Talkin' All Action".

Ansambel DND / Alan Prosa

Tartust pärit, vahepeal Inglismaal tegutsenud DND on kodumaal tagasi olnud juba viis head aastat. Meloodilist ja tumedat alternatiivrokki viljelev DND esines Hard Rock Laagris viimati 2012. aastal. Bändi eelmine, järjekorras viies stuudioalbum „Tulede Säras“ ilmus mõned aastad tagasi ja oli ühtlasi DND esimene eestikeelne plaat. Album pälvis kiidusõnu nii fännidelt kui kriitikutelt ja muutus kiiresti ka raadiojaamade lemmikuks. Hetkel töötab bänd uue kauamängiva kallal ja võib loota, et "Kõikide Haiguste Ravi" näeb ilmavalgust juba käesoleval aastal.

Lisaks esimestele kodumaistele artistidele on tänaseks välja hõigatud ka kaks välismaist ja kõlavat nime - Arcturus (nor) ja Asphyx (ned).

Hard Rock Laager 2016, esimese päeva õhtu / Erlend Štaub

Hard Rock Laager on toimunud Vana-Vigala looduskaunis jõekäärus järjepanu juba 15 aastat. Eesti raskema muusika sõprade suve suursündmus toob publikuni traditsiooniliselt kahel päeval ja kahel laval kokku 22 artisti, neist pea pooled välisriikidest.

Aastate jooksul on Vana-Vigalas üles astunud sellised suurnimed nagu Behemoth, Testament, Phil Anselmo, Katatonia ja paljud teised.

Hard Rock Laager 2017 piletid on müügil kõigis Piletilevi müügipunktides ning Statoili teenindusjaamades.