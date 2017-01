Kõhedad detailid: Kim Kardashiani juveeliröövi politseiraport jõudis avalikkuse ette

Osa väljaande Le Journal du Dimanche avaldatud raportist kirjeldab 36-aastase Kardashiani ütlusi vahetult pärast 2. oktoobril toimunud röövi.

«Ma kuulsin ukse juures müra - nagu samme - ja hüüdsin: «Kes seal on?». Keegi ei vastanud. Helistasin oma ihukaitsjale öösel kell 2:56. Läbi ukse nägin saabumas kahte inimest ja neile lisaks öövahti, kes oli kinni seotud... Suusaprille kandnud inimene oli see, kes jäi minuga. Ta nõudis tugeva prantsuse aktsendiga mu sõrmust. See oli mu öökapi peal. See on väärt neli miljonit dollarit. Ütlesin talle, et ma ei tea, kus see on, mille peale võttis ta relva välja ja ma näitasin talle sõrmust,» seletas Kim.

See, kuidas Kim kinni seoti ja vannituppa lukustati, oli veelgi traumaatilisem.

«Nad haarasid must kinni ja tirisid esikusse. Ma kandsin hommikumantlit, mille all olin alasti. Siis läksime tagasi tuppa ja nad tõukasid mu voodile. Sel hetkel sidusid nad mu plastkaablitega kinni ning nad teipisid mu käed, suu ja jalad. Ma arvan, et nad röövisid mult viis miljonit dollarit. Nad põgenesid jooksuga,» kirjeldas Kim.

Üllatav oli see, kuidas Kim röövleid kirjeldas: «Mulle tundus, et nad olid veidi kogenematud - arvestades seda, kuidas nad mind kinni sidusid.»

Kim Kardashiani rööviga seoses on ametliku süüdistuse saanud viis meest ja üks naine: 70-aastane Christiane G., 61-aastane Aomar A., 61-aastane Didier D., 54-aastane François D., 29-aastane Harminy A. ja 72-aastane Pierre B.