Galerii: Vabal Laval uuriti, mis on tabu ja kuidas see inimese peal töötab

Kunstnikud, kelle looming ja/või talent seekord tähelepanu alla sattus: Oliver Kulpsoo, Doris Feldmann, Kristina-Maria Heinsalu, Ursula, Barbara Lehtlaan, MustSÕSTAR jt.

Väga erilise ja energiast laetud ülesastumise tegid ka alpiaasade metsikumad mehed lavastusest «Sissy pojad», kasutades lisaks muusikainstrumentidele oma häält, keha, folkelemente nii rahvamuusikast kui ka -tantsust.

IN I OUT pidu on Vabal Laval toimuv üritustesari, mis toob publiku ette katsetama noored tärkavad artistid kui ka ootamatute ideedega kogenud tegijad.