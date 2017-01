Vähiga võitlev Shannen Doherty on vapper naine: olen väsinud, aga liigun edasi

Shanneni pea hoiab võitluses raske vähihaigusega selgena sage trenni tegemine, kuid naine ei pelga tunnistada, et ta väsib.

Went from morning radiation to dance with Neda @jammalibu Now shower then back into town for second radiation. Had to move to stay motivated!!! @sarahmgellar get ready... you're up!! #cancerslayer and #slayer Ein von ShannenDoherty (@theshando) gepostetes Video am 5. Jan 2017 um 14:05 Uhr

«Kiiritus on väsitav. See koguneb kõik sinu sisse ja teinekord ei suuda sa enam isegi oma silmi lahti hoida. Te näete kui väsinud ma olen, aga ma liigun! Igasugune liikumine on ravi ajal nii oluline. Mitte ainult kehale, vaid ka vaimule,» kirjutab Shannen ühe oma postituse all.

Olgu Shannen meile kõigile inspiratsiooniks!