Saage tuttavaks: see on esimene Nepaalist pärit transsooline modell

Anjali Lama on Nepaalis sündinud transsooline modell, kes vahetas sugu 2010. aastal. Tema tähelend saab olema veebruaris toimuval Mumbai moenädalal, kus ta lavalaudadel mitmete disainerite riideid esitleb.

Anjali (32) on öelnud, et kui ta modellindusega algust tegi, öeldi talle pidevalt ära ning ta koges palju negatiivsust. «Praegu on aga kõik vastupidi, mind toetatakse ning moevaldkonna vastuvõtt on olnud väga soe,» jutustab modell.

2007. aastal muudeti transsoolisus Nepaalis seaduslikuks ning täna on see üks väheseid riike, kus sugu vahetanud saavad ametlikes dokumentides ennast määratleda «kolmanda soo» esindajatena.