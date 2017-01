Läinud see ongi! Jõustus Amber Heardi ja Johnny Deppi lahutus

«Täna on hea päev. Kõik, mida Amber eales tahtis oli lahutus,» lausus Heardi advokaat Pierce O’Donnell. Lisaks muidugi ka need 6,8 miljonit dollarit, mille Depp Heardile välja pidi maksma.

Johnny Depp ja Amber Heard. REUTERS/Luke MacGregor/Files

Amber on lubanud lahutusest saadud raha annetada ning jagada võrdselt Ameerika Tsiviilvabaduse Ühenduse ning lastehaiglate ühenduse Children's Hospital vahel. Ameerika Tsiviilvabaduse Ühendusele on ta juba 350 000 dollarit välja maksnud.

Johnny Depp ja Amber Heard / Scanpix

Heardi advokaat lisas, et naine teeb ka edaspidi kõik selleks, et aidata neid, kes koduvägivalla all kannatavad, vahendab US Magazine.