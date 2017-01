Marko Reikop tunnistab: kaheksa aasta jooksul on minu palk tõusnud 30 eurot

Marko Reikop on Eesti Päevalehele andnud avameelse intervjuu, milles tunnistab, et tema palk on viimase kaheksa aasta jooksul tõusnud vaid 30 eurot: «See ei ole muidugi okei, aga mul on vaba voli minna ja palka juurde küsida.»

Marko Reikop juhtis pikalt saadet «Terevisioon» ning tervitab praegu igal argiõhtul televaatajaid saates «Ringvaade». Samuti on ta legendaarne Eurovisiooni lauluvõistluse kommentaator ning kajastaja, mistõttu kõlab 30 eurone palgatõus üsna uskumatuna!

