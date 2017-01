Kõik need «ülehinnatud» staarid pühendasid Trumpile ühise loo: me elame selle üle

Paljud artistid on keeldunud Trumpi ametisse vannutamisel esineda, kuid ühest korralikust numbrist nad tulevast presidenti siiski ilma jätta ei kavatse.

Nii andsidki sellised Hollywoodi staarid nagu Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Matthew McConaughey, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Felicity Jones, Taraji P. Henson ning Andrew Garfield Gloria Gaynori kuulsale diskohitile «I Will Survive» uue kuue!

«I Will Survive», mis nägi ilmavalgust 1978. aastal, oli toona eriti populaarne just nimelt geikogukonnas, kujunedes isegi geide hümniks. Kuna 1970. aastatel geisid veel ühiskonnas ei aktsepteeritud, siis oli selle loo puhul tegemist millegagi, millega geid end samastada said ning nende sõnum oli ühene: «Me elame ka selle üle».

Pikka iga soovime «ülehinnatud» Hollywoodi staaridele meiegi!

Kuula võrdluseks ka originaali: