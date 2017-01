Ettekandja ametit proovinud Kalle Sepp tõi kohviku inimesi triiki täis ning tunnistas, et talle võiks see töö täitsa meeldida kuna hasart on kiire tulema.

Vahva kampaania «Kohtle teenindajat kui staari» viimasel päeval astus ettekandja kingadesse Kalle Sepp. Talle eelnevalt proovisid teeninduses kätt Maris Järva, Grete Klein, Laura Põldvere ja Uku Suviste.

Kuula videost, kuidas Kallele amet meeldis ning töö välja tuli!