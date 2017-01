Suurepärased uudised: Tallinna Loomaia jääkarud pääsevad nukratest kongidest

Tööde alustamise ja seega ka jääkarude Eestisse jäämise tagas lõplikult 2015. aasta novembris Tallinna linnavalitsuse poolt projekti toetuseks eraldatud 2,5 miljoni euro suurune rahasüst kaheks aastaks, mis andis loomade heaolu pärast muretsevatele loomakaitseorganisatsioonidele kindla signaali, et polaarium tuleb.

Projekti eestvedaja ja Tallina Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuse liige Veronika Padar räägib, et ehitus algas eelmise aasta oktoobris ja on veel varajases etapis. «Praegu teostatakse seal ohtralt erinevaid pinnasetöid, aga võib ka öelda, et kõige mustem ja vajalikum töö on ära tehtud, näiteks veetrassid on sügavale maa alla rajatud, küttetrassid on rajamisel, ja ka kõige tähtsam, jääkarude basseinide osa on tegemisel — nii neid asju seal järkjärguliselt ette võetakse ja kogu elamine peab meil valmis olema täpselt septembri lõpuks,» annab projekti eestvedaja tööde käigust aru.

Kogu projekt algas 2012. aasta septembris. Selle eestvedaja Veronika Padari sõnul pärinebki esimene kauneim moment aastast 2012, kui peeti läbirääkimisi mobiilsideoperaatoritega. «See oli ilus ja püha hetk, kui kõigi operaatorite esindajad kogunesid loomaaeda, allkirjastasime lepingu, et saaks alustada annetusnumbritega, ja avasime pudeli šampust,» meenutab ta. Seda lepingut pikendati möödunud sügisel. Meeldejäävateks hetkedeks olid ka heategevuslik õhtusöök restoranis Art Priori, president Toomas Hendrik Ilvese toetusüleskutse sotsiaalmeedias, enam kui tuhande lapse osavõtul peetud temaatiline joonistusvõistlus ning palju muudki, eelkõige aga hetk, mil Tallinna linn eraldas polaariumile kahes osas 2,5 miljonit eurot. Väga oluline ja suur summa on ka annetajate poolt kogutud 350 000 eurot.

Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuse esimehe Alar Lõhmus sõnul tõi kõige rohkem raha sisse 2015. aasta oma erinevate kampaaniatega. Väga aktiivselt on kasutatud ka kolme telekomifirma poolt pakutavat annetamisvõimalust. «Arvan, et eestlased on oma võimalusi arvestades päris lahked ja abivalmis,» ütleb Alar Lõhmus. «Ilmselt tahaks paljud panustada lihtsalt tööga, aga esialgu ei ole see antud projekti raames veel võimalik. Korraldame veel jääkarumaja tutvustavaid kampaaniad ja kogume nende käigus raha.»

Kogu polaariumi ehituseks vajaminev summa ei ole juhatuse esimehe sõnul veel koos, küll aga 90 protsenti jääkarumaja ehituseks vajaminevast. «Selle puuduva raha kohta on mul raske vastata, kuna ehituse käigus võib veel ilmneda mingeid ootamatusi. Kindlasti saab kulutada väga palju interaktiivse osa peale polaariumis, aga kas see alati just hädavajalik on? Ei tohi liiale minna, sest hiljem peab kõike seda jooksvalt haldama,» lisab ta.

Veronika Padari sõnul on hetkel projekti täismaksumusest puudu veel märkimisväärne summa ja seda loodetakse leida ettevõtjate abiga. Käigus on küll algne projekt, kuid asjade edenedes on tulnud selles muudatusi teha, mis on ka kulusid lisanud. «Rääkisime Taani inimestega, kelle abiga projekt sai tehtud ja leidsime lahenduse, mis tagab parima tulemuse just jääkarudele õigete tingimuste loomiseks,» selgitab ta.

Kampaania sõnumikandja, karutüdruk Nora, on Veronika Padari kirjelduse järgi juba peaaegu ema suurune karutütarlaps, kelle jälgimisest on näha, et ta tahaks oma praegusest kitsast puurist avaramasse keskkonda pääseda. See juhtub tõenäoliselt oktoobris ja siis kolib kogu perega polaariumi ka kõige väiksem pereliige, karupoeg, kes on selleks ajaks peaaegu aastane.