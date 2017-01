Trumpi raporti autori sõbrad: tutvustasime teda oma naistele kui James Bondi

Sel nädalal on maailma meedia kirjutanud endisest Briti luureagendist Christopher Steele’ist, kes olevat USA tulevase presidendi Donald Trumpi kohta käiva salaraporti taga. Selles olevat Trumpi jaoks väga kahjulikku informatsiooni, kaasa arvatud see, et Trumpil on Venemaaga head salasuhted.