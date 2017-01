Ameeriklannad teatavad T-särkide abil, et nad ei hääletanud Trumpi poolt

Michelle Hirschberg ja Karen Land Short, kes mõlemad töötavad reklaamiala, teatasid et nad ei ole presidendivalimiste tulemusega rahul ja olid negatiivselt üllatunud, et suur osa valgenahalisi naisi hääletas Trumpi poolt, mitte USA esimese naissoost presidendikandidaadi Hillary Clintoni poolt, edastab The Independent.

«Tahame oma T-särkide, teiste rõivaste ja aksessuaaridega anda teada, et meie ja veel paljud teised naised ei hääletanud Trumpi poolt ega toeta teda. Märkasime New Yorgis Subway Therapy Wallil, kuhu saab panna post-it märkmepaberitel oma sõnumeid, sellist teksti «not this white woman» ja T-särgi idee oli sündinud,» teatasid naised.

Ameeriklannade rõivakollektsioonis on valgeid T-särke, alussärke, dressipluuse, veste, tasse, märke ja pastapliiatseid, millel on kirjas « Not This White Woman# StillWithHer» (Mitte see valge naine/#Oleme ikka temaga), mis on viide Hillary Clintoni toetamisele.

T-särgid maksvad 27.50 dollarit, tass aga 16. 75 dollarit, ülejäänud kauba hind jääb nende kahe vahele.

Naiste sõnul annavad nad müügist saadava tulu organisatsioonile Planned Parenthood, mida võimud, kaasa arvatud Trumpi administratsioon, tahavad väidetavalt sulgeda.

Samas on ka neid, kellele Trumpi vastaste loosungitega rõivad ei meeldi. Üks neist on kirjanik Kara Brown, kelle teatel ei lähe valgenahaliste naiste ülekutse tumedanahalistele naistele korda. Ta lisas, et kui need kaks valgenahalist naist tahtsid endast mingi märgi maha jätta, siis selliste lööklausetega nad seda kindlati ei tee, pigem näitavad end naeruväärsetena.

Kuid on ka neid, kellele idee meeldib.

Donald Trumpist saab USA 45. president 20. jaanuaril, mil ta annab ametivande.

