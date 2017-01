Video: Šveitsi firma tegi protestiks juustust kella

Kellafirma protestib selle kellaga Šveitsis kehtima hakanud seaduse vastu, mis käib sildi Swiss Made kohta, ristides selle Swiss Mad ehk Šveitsi hullus, edastab The Local.

Juustust kell / -/AFP/Scanpix

Swiss Made silti tohib edaspidi kasutada vaid nende toodete juures, mis on valmistatud 60 protsendi ulatuses kohalikest materjalidest, varem oli nõue, et selliseid materjale peab olema 50 protsendi ulatuses. Uus seadus jõustus selle aasta 1. jaanuaril.

H.Moser & Cie, mille valmistatud kellad on 95 protsendi ulatuses kohalikest materjalidest, teatas et uus seadus ei taga mitte midagi, see on liiga lailaivalguv, tekitab segadust ja sunnib tootjaid otsima seadusauke.

H. Moser loobus oma toodetel sildist Swiss Made, protestides sellega mõtetu seaduse vastu ning teatas, et tegi kõige šveitsilikuma kella.

See kell koosneb Vacherin Mont d'Or juustust, mis valmis sellel talvel ja see juust tehti paigas, kust on pärit H. Moseri kellafirma tegevjuht Edouard Meylan. Juustust kella tugevdamiseks on kasutatud vaiku ning kellarihm on lehmanahast.

Juustukella hind on parajalt soolane ehk 1 081 291 Šveitsi franki (üks miljon dollarit) ja kella seierite asend viitab 1. augustile 1291, mil asutati Šveitsi konföderatsioon.

«Selle kella müügituluga toetame Šveitsi kellavalmistajaid, kellel on tiheneva konkurentsi tingimustes raske ja kellel Aasia kellameistrid juba kandadele astuvad,» teatas kellafirma.

H. Moser tutvustab seda kella järgmisel esmaspäeval Genfis algaval hinnaliste käsitöökellade messil.

Kellafirmal valmis humoorikas video, milles pilatakse nii Šveitsi traditsoone kui ka kelli. Video on näha viidet ka USAs presidendiks saava Donald Trumpi punasele nokkmütsile. Kui Trumpi mütsil oli tekst «Make America Great Again», siis šveitslastel on «Make Swiss Made Great Again».