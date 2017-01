Eeskujulik president: Kersti Kaljulaidi kodu töötab päikeseenergial

«Plaan need oma majale paigutada oli riigipeal veel enne, kui üldse muutus kuidagi aktuaalseks tema kandideerimine, nii et need ei ole kuidagi seotud tema ameti, julgestuse või teiste sarnaste teemadega,» selgitab presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ning lisab, et paigaldusega seotud kulud kattis Kaljulaid isikliku raha eest.

Foto illustreeriv. Päikesepaneelid. / Scanpix

Päikesepanelid koosnevad fotogalvaanilistest elementidest, mis muundavad päikeseenergia elektrienergiaks ning nende kaustamine on tunduvalt lihtsam kui tuuleenergia kasutamine vahendab Kroonika.