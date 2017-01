CIA agent: kuri jõud tappis eksortsistist preestri

Martin tegeles pikka aega kurjade vaimude väljaajamisega, kuid ta lähedaste sõnul langes ise kurjuse ohvriks, edastab Daily Mail.

Filmile «The Exorcist» inspiratsiooni andnud Martini elust valmis uus dokumentaalfilm «Hostage to the Devil: The True Story of Malachi Martin» (Saatana võrgus: Malachi Martini tegelik lugu), milles Marrow paljastab, mis preestriga juhtuda võis.

Marrow ja Martin olid pikaajalised sõbrad ning agendi sõnul oli ta mitmel korral tunnistajaks kummalistele ja seletamatutele olukordadele, mis leidsid aset eksortsistlikel seanssidel.

Malachi Martin suri 1999. aastal 78-aastasena, kukkudes ja saades raske peatrauma, kuid enne surma oli ta öelnud sõpradele, kaasa arvatud Marrowle, et tema ümber on kuri jõud, kes tahab ta tappa.

Martin tegutses pikka aega eksortsistina nii Iirimaal kui USAs, kuid ta eakuse tõttu transportis Marrow hiljem teda abivajajate juurde.

Endine CIA agent teatas, et tema jaoks oli kõige kummalisemaks juhtumiks see, milles Malachi üritas väikesest tüdrukust kurja vaimu välja ajada ja laps muutus selle ajal lausa deemonlikuks ning talle ei mõjunud mitte ükski eksortsismivõte.

Preester Martini juhtumist tehtud dokumentaalfilmi näidatakse alates sellest pühapäevast Netflixis.

Preester Malachi Martin, kes oli mõne aja Vatikanis kõrgel kohal, pettus katoliku kirikus ja 1964. aastal ütles osadest jesuiidivannetest lahti ning migreerus Iirimaalt USAsse, kus ta sai kodakondsuse.

Temast sai seal eksortsist ja kirjanik, ta kritiseeris oma raamatutes nii katoliku kirikut kui Vatikani üldiselt, kirjutades kokku 17 raamatut. Lisaks kirjutas ta satanismi ohust, deemonitest ja eksortsismist.

Vandenõuteoreetikute arvates tahtis Vatikan usutaganejast vabaneda ja kasutas tema vastu ise mingit deemonlikku jõudu.