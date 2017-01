Céline Dion jagas pilti esimestest jõuludest ilma abikaasa René Angelilita

Pildil poseerib 48-aastane Kanada lauljanna oma poegade René-Charlesi (15) ning kaksikute Nelsoni ja Eddyga (6).

Homme, 14. jaanuaril, möödub aasta Dioni abikaasa surmast. Céline'i ja René kooselu kestis 22 aastat enne kui mees 73-aastaselt kõrivähki suri.

Dionil on plaan naasta ka pere traditsioonilise suusareisi juurde Montanasse, mida tihti enne René haigestumist külastati. «Me läheme jälle suusatama ja ma olen kindel, et ta (René - toim) on seal meiega. Minu jaoks ei saa see kindlasti olema pidustusi täis reis. Ma tahan mediteerida, leida tasakaal ja rahu endas. Olla koos oma lastega, süüa, mängida. Me terveneme iga päev,» lausus näitlejanna oma lahkunud abikaasast ning lastest rääkides.