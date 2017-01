Video: sotsiaalmeedias sattus viha alla mees, kes hoidis oma ema seasulus

Piltidelt paljastus, et eakas naine, kelle eesimi on Yang, elas umbes kümneruutmeetrises ruumis, mille ees olid trellid ja kus oli vaid puidust alus, mida ta kasutas voodina, edastab BBC.

Mehe naabrite teatel kasutati seda ruumi varem seasuluna.

Sotsiaalmeedia kasutajate seas oli ka neid, kes oletasid, et naine elas seal vabatahtlikult, kuid enamik oli veendunud, et mees vangistas oma eaka ema, et ei peaks tema eest hoolitsema.

Yangi olukorra paljastas üks nende naabritest, kes tegi naisest video ja pani selle Hiina populaarsesse videoteenusesse Miaopai. Video pandi üles 6. jaanuaril ja seda on nüüdseks vaadatud üle 1,8 miljoni korra.

Twitterisse tekkis sellel teemal hashtag #92YearOldKeptInPigsty ja tviitides nimetati eaka naise vangistanud poega ja pojanaist koletisteks.

Hiina meedias ilmusid 10. jaanuaril pildid, millel on näha väga kõhnale Yangile tehtamas tervisekontrolli kui ta on kohalikus haiglas, kuhu ta alatoitumuse tõttu ravile jäeti.

Hiljem teatasid paljud hiinlased sotsiaalmeedias, et neil on hea meel naise pääsemise ja abistamise üle.

Yangi poeg Wu olevat teatanud Hiina meediale, et ta ema ise ütles neile, et kuna ta on juba vana ja hakkab varsti surema, siis ei vaja ta enam palju. Lisaks on emal uriinipidamatus, mida ta häbeneb.

Guanxi politsei arreteeris eaka naise poja ja minia, keda süüdistatakse eaka diskrimineerimises ja hooletusse jätmises.

Hiinas on viimasel ajal tekkinud suur probleem eakatega, kelle eest pere ei soovi hoolitseda.