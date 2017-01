Vaata ja imesta! 61-aastane ujumisriiete modell pimestab hea välimusega

Land of Womeni kollektsiooni eesmärk on muuta siiani kehtinud põhimõtet, et ujumisriideid peab reklaamima seksikate piltidega.

Miks valiti modelliks 61-aastane naisterahvast?

«See on naine, kes kiirgab tervislikkust ja vitaalsust. Ta on enesekindel visuaalide kunstnik ning ta hoolitseb enda eest. See liin kajastab inimest, kes on hästi elanud, reisinud ning tal on intelligentsi ja enesekindlust. See särab kaugele,» kommenteeris veebipoe asutaja Brooke Taylor Corcia Huffpostile.

Vaata ja imetle pilte SIIN.