Ain Mäeots toob lavale 7 surmapattu

«Patuste õhtusöök» on lavastus, kus läbi tuntud Eesti näitlejate tuuakse publikuni kaasahaarav lugu õhtusöögi külalistest ja neid ümbritsevast seitsmest surmapatust. Mis juhtub, kui süütu õhtusöök muutub ootamatult millekski enamaks ning keegi pole enam see, kellena ta paistab?

Mäeotsa kinnitusel saab Gurmeeteatri uus lavastus olema kaasahaarav ning täis ootamatuid pöördeid. «Kindlasti ei ole see lavastus midagi sellist, kus publikule mingeid seisukohti peale surutakse. Tüki teebki heaks see, kas see läheb publikule korda ja kuidas publik reageerib ja patuste õhtusöögil saavad külastajad kindlasti ka võimaluse soovi korral sündmuste käiku sekkuda,» rääkis lavastaja.

Gurmeeteatri näol ongi tegu teatriga, mis pakub külastajale elamust, kus piir sündmuse enda ja publiku vahel on pea et olematu, kuid Mäeotsa sõnul keegi midagi kartma ei pea. «Mitte kedagi millekski ei sunnita, aga kui publiku hulgas on julgeid, kes soovivad lavastuses kaasa lüüa, siis selle võimaluse nad kindlasti saavad,» sõnas Mäeots salapäraselt.

Gurmeeteater

Suurimaks väljakutseks peab kogenud lavastaja aga erinevate elementide kokkupanekut ja ühtse terviku loomist. «Selline formaat on mulle kui lavastajale esmakordne ning olen ka ise põnevil. Kuna ühendatud on teater ja toiduelamus, siis peavad need ka lavastuses tervikuna kaasa mängima, toit peab olema kogu tüki orgaaniline osa. Võib öelda, et see on minu suurim väljakutse antud tüki juures,» lausus Mäeots.

Lavastaja Ain Mäeots / Liis Treimann

«Patuste õhtusöök» on lavastus, kus publiku ees rulluvad lahti seitse klassikalist surmapattu, milleks on uhkus, ahnus, kiim, kadedus, aplus, laiskus ja viha. Lavastuse keskmes on peoperenaise Amanda korraldatud pidulik õhtusöök, mille külalised saavad osaks võõrustaja korraldatud ja mitte just väga eetilisest mängust. See on lavastus, kus pealtnäha viisakad inimesed muutuvad justkui kellekski teiseks ja ka pealtnäha kõige ausam inimene leiab end valede kütkeist.

«Patuste õhtusöök» on interaktiivne põnevuskomöödia muusika ja kolmekäigulise õhtusöögiga. Kahe tunni jooksul saab nautida Michelini tärni teeninud Soome koka Filipp Langhoffi valmistatud gurmeeroogi ning elada keset ootamatutest pööretest koosnevat reaalsust, kus keegi pole see, kellena ta paistab.

Gurmeeteater avab uksed 22. märtsil ajaloolisel Tornide väljakul, kus ehitatakse üles lava spetsiaalselt «Patuste õhtusöögi» tarbeks.