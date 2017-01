Nicole Kidman asus kaitsele: me peame oma presidenti toetama

«Tahan lihtsalt öelda, et Trump on nüüdseks juba presidendiks valitud ja meie, ühtse riigina, peame toetama seda presidenti, kes ametisse astumas on. See on miski, millele meie riik rajatud on. Ükskõik, kuidas see ka ei juhtunud, nüüd on ta (Trump - toim) selles positsioonis ning me peame sellega leppima,» lausus 49-aastane näitlejanna.

Donald Trump koos oma naise Melania Trumpiga / Evan Vucci/AP/Scanpix

Kidman on rahvuselt küll austraallane, kuid tal on topeltkodakondsus (nii USA kui Austraalia). Naine tunnistab, et on eelnevalt peljanud poliitilistel teemadel sõna võtta ning ka praegusel juhul ei räägi ta per se Ameerikast, vaid olukorrast endast.

Keith Urban, Nicole Kidman / Scanpix

Kidmani kommentaarid Trumpi osas on tugevas kontrastis sellega, mida tema ametikaaslane Meryl Streep nädalavahetusel oma kõnes Golden Globes auhinnatseremoonial peetud kõnes lausus.

