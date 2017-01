Michael Jacksoni paroodia solvas Paris Jacksonit hingepõhjani: ma hakkan oksele!

Briti telesaate «Urban Myths» episoodi «Elizabeth, Michael & Marlon» treiler jõudis kolmapäeval avalikkuse ette ja selles kehastab Michaelit valgenahaline näitleja Joseph Fiennes.

Kui 18-aastaselt Pariselt sotsiaalmeedias uuriti, mida ta arvab Fiennesi osatäitmisest, ei hoidnud ta kriitikat tagasi.

«See solvab mind väga ja ma olen kindel, et ka paljusid teisi inimesi. Ausalt öeldes ajab see mind oksele,» säutsus Paris.

Parisele oli vastukarva ka see, millisena näidati Elizabeth Taylorit, kes oli tema isa hea sõber ja tema ristiema.

«Mind vihastab, kui läbinähtav on nende tahe solvata. Ja mitte ainult minu isa, vaid ka ristiema. Kus on austus? Nad töötasid aastaid läbi higi ja pisarate, et luua niivõrd tähelepanuväärne pärand. See on lihtsalt häbiväärnem,» lisas Paris.