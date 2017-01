Ebaviisakuse tipp! Charlie Sheen reastas oma naiskolleegid ja jätkas vimma Rihannaga

Sheen astus üles saates «Watch What Happens Live» ja kui saatejuht Andy Cohen küsis, kas ta on Rihannaga ära leppinud, teatas Sheen: «Oh, see bitch... Ei, ei, ei.»

Sheen ja Rihanna sattusid Twitteri-sõtta 2014. aastal, kui Sheen solvus selle peale, et lauljatar talle restoranis ei lehvitanud.

Kui saatejuht märkis, et sõna «bitch» kasutamine teeb asja ilmselt hullemaks, ütles Sheen: «Ei, ta hülgas toona viisakuse ja mõistlikkuse.»

Seejärel korraldas saatejuht mängu, milles ta palus Sheenil meeldivuse järjekorras reastada oma endised kaasstaarid, kelleks olid Heather Locklear, Lindsay Lohan, Selma Blair ja Jenny McCarthy.

Charlie ütles, et ta jumaldab Heatherit ja ka Lindsayga oli lõbus töötada, kuid Selma ja Jenny reastamisega ei viitsinud ta isegi vaeva näha. «Nad väärivad teineteist,» torkas Charlie viimaste kohta.