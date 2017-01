Liigutav hetk: sündides eraldatud 10-aastased kaksikõed kohtusid telesaates

Kümneaastased Gracie ja Audrey sündsid Hiinas, kuid nad eraldati ja adopteeriti ameeriklaste poolt, vahendab Us Weekly.

Audrey ema Jennifer Doering avastas, et tema tütrel on kaksik, kui ta tegi oma lapse kohta taustauuringut. Ta leidis foto, millel Audrey on oma Hiina kasuema süles ja tema kõrval on teine beebi, kes on tüdrukuga äravahetamiseni sarnane.

«See oli uskumatu... Kuidas saab olla, et neid on kaks? Kohe, kui pilti nägin, tahtsin meeleheitlikult teise lapse üles leida,» rääkis Jenniger.

Wisconsinis elavad Jennifer ja Audrey leidsid Facebooki abil üles Gracie ja tema perekonna, kes elavad Washingtoni osariigis.

Gracie tunnistas, et ta muutus üliemotsionaalseks, kui oma kaksikõest teada sai. «Ma nutsin väga palju ja ema küsis, miks ma nutan... Ma ei teadnud mida mõelda,» tunnistas tüdruk.

DNA test kinnitas sajaprotsendilie kindlusega, et Gracie ja Audrey on identsed kaksikud.