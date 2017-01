Valus! Mel B arvab, et Mariah Carey on oma imeilusa hääle kaotanud

Mariah Carey lõi üle maailma laineid, kui tema aastavahetuse esinemine ebaõnnestus ja ta poole pealt lavalt ära tormas.

Carey süüdistas äparduses kontserdikorraldajat, kuid paljudel tekkis küsimus, et miks ta siis otse ei laulnud.

«Esinejana tean, et kui midagi sellist juhtub, siis sa pead lihtsalt edasi panema. Su esimene reaktsioon on see, et vaikus liiga kaua ei kestaks. Sellepärast olin täiesti šokeeritud - miks ta lasi sellel juhtuda? Ja tegemist on ju Mariah'ga, kes on võrratu laulja ja esineja,» sõnas Mel B.

«Mul on paha seda öelda, aga võibolla tal pole enam sellist häält... Võibolla oli tal vokaalselt raske päev ja ta ei üritanudki otse laulda, kui seda vaja oleks olnud. Osa nendest lugudest olid eelsalvestatud ja kindlasti kõik kõrged noodid, aga oli ka tühje kohti, kus ta oleks pidanud otse laulma,» seletas Mel B.